REVUE DE PRESSE Langogne

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Humour tout public

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous.

Si Christophe Alévêque, qui a fait les beaux jours de France Inter, s’acharne à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.

Partenariat Les Fadarelles et la Ville de Langogne dans le cadre de la saison culturelle de Festiv’Allier.

Si Christophe Alévêque, qui a fait les beaux jours de France Inter, s’acharne à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer. Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu, il fait sa “revue”.

Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles papiers, articles, prises de becs et de notes. Alévêque prend les choses en mains, il attaque les grands sujets d’actualité et les petits. Tout lui est permis, surtout mettre à mal l’impunité des gens de pouvoir et des manipulateurs de l’information. Rire de tout, en avoir le droit et le garder, parce que c’est nécessaire et politique c’est son projet !

Un vaste délire actualisé chaque soir. Salvateur !

Partenariat Les Fadarelles et la Ville de Langogne dans le cadre de la saison culturelle de Festiv'Allier la Saison ! .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 festivallier48@gmail.com

English :

Humor all audiences

Improvised group therapy with no limits, no structure and no taboos.

Christophe Alévêque, a former France Inter star, is determined to explode all the bombs in his path, because that’s still the best way to defuse them.

In partnership with Les Fadarelles and the City of Langogne, as part of the Festiv’Allier cultural season.

