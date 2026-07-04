Les activités du Paysan Urbain Paris : le Programme de Juillet 2026 Le paysan urbain Paris

Informations pratiques

Pour petit.es et grand.es, voici les activités de Juillet :

Samedi 4 juillet :

14h30 à 15h30 : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / GRATUIT Inscription ici

Samedi 11 juillet :

9h à 11h : Yoga / Dès 16 ans / 20 euros Inscription ici

11h à 13h30 : Atelier Cuisine / Dès 12 ans / 35 euros Inscription ici

14h30 à 15h30 : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / GRATUIT Inscription ici

Samedi 18 juillet :

10h à 12h : Tatakizomé / Dès 10 ans / Tarif Classique 25 euros / Tarif Solidaire 15 euros Inscription ici

14h30 à 15h30 : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / GRATUIT Inscription ici

Samedi 25 juillet :

10h à 12h : Tatakizomé / Dès 10 ans / Tarif Classique 25 euros / Tarif Solidaire 15 euros Inscription ici

14h30 à 15h30 : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / GRATUIT Inscription ici

Le Paysan Urbain Paris organise des ateliers créatifs ou de bien-être les samedis !

Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026 :

samedi

de 09h00 à 15h30

payant

De 15 à 35 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T12:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T09:00:00+02:00_2026-07-04T15:30:00+02:00;2026-07-11T09:00:00+02:00_2026-07-11T15:30:00+02:00;2026-07-18T09:00:00+02:00_2026-07-18T15:30:00+02:00;2026-07-25T09:00:00+02:00_2026-07-25T15:30:00+02:00

Le paysan urbain 14, rue Stendhal 75020 Paris

https://www.helloasso.com/associations/le-paysan-urbain-paris +33635311096 lepaysanurbainparis@gmail.com https://www.facebook.com/LePaysanUrbain/ https://www.facebook.com/LePaysanUrbain/



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