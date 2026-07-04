Les activités du Paysan Urbain Paris : le Programme de Juillet 2026 Le paysan urbain Paris
samedi 4 juillet 2026 · Le paysan urbain · Paris
Informations pratiques
Pour petit.es et grand.es, voici les activités de Juillet :
Samedi 4 juillet :
- 14h30 à 15h30 : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / GRATUIT Inscription ici
Samedi 11 juillet :
- 9h à 11h : Yoga / Dès 16 ans / 20 euros Inscription ici
- 11h à 13h30 : Atelier Cuisine / Dès 12 ans / 35 euros Inscription ici
- 14h30 à 15h30 : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / GRATUIT Inscription ici
Samedi 18 juillet :
- 10h à 12h : Tatakizomé / Dès 10 ans / Tarif Classique 25 euros / Tarif Solidaire 15 euros Inscription ici
- 14h30 à 15h30 : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / GRATUIT Inscription ici
Samedi 25 juillet :
- 10h à 12h : Tatakizomé / Dès 10 ans / Tarif Classique 25 euros / Tarif Solidaire 15 euros Inscription ici
- 14h30 à 15h30 : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / GRATUIT Inscription ici
Le Paysan Urbain Paris organise des ateliers créatifs ou de bien-être les samedis !
Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026 :
samedi
de 09h00 à 15h30
payant
De 15 à 35 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T12:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T09:00:00+02:00_2026-07-04T15:30:00+02:00;2026-07-11T09:00:00+02:00_2026-07-11T15:30:00+02:00;2026-07-18T09:00:00+02:00_2026-07-18T15:30:00+02:00;2026-07-25T09:00:00+02:00_2026-07-25T15:30:00+02:00
Le paysan urbain 14, rue Stendhal 75020 Paris
https://www.helloasso.com/associations/le-paysan-urbain-paris +33635311096 lepaysanurbainparis@gmail.com https://www.facebook.com/LePaysanUrbain/ https://www.facebook.com/LePaysanUrbain/
Afficher la carte du lieu Le paysan urbain et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026