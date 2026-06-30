Montpellier

LES ADOLESCHIANTS

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-12 2026-12-19 2026-12-26 2027-01-02 2027-01-09 2027-01-16 2027-01-30 2027-02-06 2027-02-13 2027-02-20

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix ! Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix ! Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.

Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri… Conflit de générations en perspective ! Une comédie familiale irrésistible ! Une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…

Tous les samedis 18h du 12 sept 26 au 20 février 27 | Relâches les 10, 17 & 24 oct + les 21 nov 26 & 23 jan 27 | Tarif 16 et 20 euros .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

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English :

Ah, teenagers—they don’t know what they want, but they want it %E0 at any cost! Here, a 14-and-a-half-year-old (the “and a half” is very important) is about to meet her grandfather, Michel—a grumpy retired farmer—for the first time, a man she’s never met before.

L’événement LES ADOLESCHIANTS Montpellier a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER