Les affreux de la nature version XI Neuvy-sur-Barangeon
Les affreux de la nature version XI Neuvy-sur-Barangeon samedi 31 octobre 2026.
Les affreux de la nature version XI
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Jeu de piste dans le village pour découvrir les Affreux de la nature.
Sortie champignons 6 .
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Scavenger hunt in the village to discover nature’s horrors.
L’événement Les affreux de la nature version XI Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de VIERZON