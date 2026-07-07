LES AILES DE LA NUIT Agde
mardi 7 juillet 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
LES AILES DE LA NUIT
Route de Sète Agde Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-28
Thèmes de l’animation atelier créatif, jeux de découverte des chauves-souris et rapaces nocturnes.
A la tombée du jour, c’est une faune méconnue qui s’éveille. Le temps d’une soirée, venez vous immerger dans le monde mystérieux des chauves-souris et des rapaces nocturnes.
#SORTIENATURE .
Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr
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English :
Activity themes: creative workshop, games to learn about bats and nocturnal birds of prey.
L’événement LES AILES DE LA NUIT Agde a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34
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