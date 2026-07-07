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AGENDA · Agde

LES AILES DE LA NUIT Agde

mardi 7 juillet 2026 · Agde

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Adresse
Route de Sète
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Agde

LES AILES DE LA NUIT

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-28

Thèmes de l’animation atelier créatif, jeux de découverte des chauves-souris et rapaces nocturnes.
A la tombée du jour, c’est une faune méconnue qui s’éveille. Le temps d’une soirée, venez vous immerger dans le monde mystérieux des chauves-souris et des rapaces nocturnes.

#SORTIENATURE   .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23  contact@adena-bagnas.fr

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English :

Activity themes: creative workshop, games to learn about bats and nocturnal birds of prey.

L’événement LES AILES DE LA NUIT Agde a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34

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