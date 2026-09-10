Les ailes de la Nuit, Cimetière du Sud (entrée rue de l’Arbrisseau), Lille
samedi 12 septembre 2026 · Cimetière du Sud (entrée rue de l'Arbrisseau) · Lille
Informations pratiques
Les ailes de la Nuit Samedi 12 septembre, 19h00 Cimetière du Sud (entrée rue de l’Arbrisseau) Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Elles sortent à la tombée de la nuit et commencent alors un ballet incessant et frénétique ! Les chauves-souris se réveillent et elles ont faim de moustiques et de papillons de nuit. Grâce à ces incroyables mammifères volants, les populations d’insectes sont naturellement régulées. Venez les observer et découvrir leurs secrets lors d’une sortie avec une animatrice de la LPO Hauts-de-France.
Animation réalisée dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».
Cimetière du Sud (entrée rue de l’Arbrisseau) 100 Rue de l’Arbrisseau, 59000 Lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4057 »}]
Des liens forts et mystérieux nous unissent aux arbres.
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