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Les ailes de la Nuit, Cimetière du Sud (entrée rue de l’Arbrisseau), Lille

samedi 12 septembre 2026 · Cimetière du Sud (entrée rue de l'Arbrisseau) · Lille

Les ailes de la Nuit, Cimetière du Sud (entrée rue de l’Arbrisseau), Lille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Cimetière du Sud (entrée rue de l'Arbrisseau)
Adresse
100 Rue de l'Arbrisseau, 59000 Lille
Ville
59006 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Les ailes de la Nuit Samedi 12 septembre, 19h00 Cimetière du Sud (entrée rue de l’Arbrisseau) Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Elles sortent à la tombée de la nuit et commencent alors un ballet incessant et frénétique ! Les chauves-souris se réveillent et elles ont faim de moustiques et de papillons de nuit. Grâce à ces incroyables mammifères volants, les populations d’insectes sont naturellement régulées. Venez les observer et découvrir leurs secrets lors d’une sortie avec une animatrice de la LPO Hauts-de-France.
Animation réalisée dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

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Des liens forts et mystérieux nous unissent aux arbres.

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