LES ALLÉES CÉRAMIQUES DE TOULOUSE Allées Forain François Verdier Toulouse

Toulouse

LES ALLÉES CÉRAMIQUES DE TOULOUSE

Allées Forain François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les Allées Céramiques fêtent leurs 10 ans ! Curieux, amateurs et collectionneurs, venez déambuler le long de ces allées à l’ombre des platanes, rencontrer échanger avec les professionnels.

Cette exposition en plein air, organisée sur les allées François Verdier, rassemble 50 céramistes et potiers, sélectionnés avec soin pour l’excellence et la diversité de leurs créations. Ces artistes et artisans d’art partagent avec enthousiasme leurs démarches, dévoilent leurs techniques et dialoguent avec vous, créant un véritable moment d’échange et de découverte.

Retrouvez également sur place plusieurs espaces La Petite Galerie un espace intimiste au cœur du marché qui vous invite à poser un regard nouveau sur la céramique contemporaine.

Le Café Céramique lieu incontournable de détente et de dégustation, il vous permet de choisir une tasse ou un bol parmi les créations des exposants pour savourer thés ou cafés dans un cadre unique.

Les Visites Accompagnées des visites guidées gratuites pour découvrir la céramique sous un nouveau jour et dialoguer avec les potiers dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’Atelier Enfants un atelier dédié aux enfants (et aux grands !) pour s’initier au plaisir du contact avec la terre et laisser libre cours à votre imagination.

Et le Bol de la Solidarité un espace solidaire où sont vendus des bols offerts par les exposants.

Retrouvez plein d’autres surprises pour ce 10ème anniversaire tout au long du week-end. .

Allées Forain François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Allées Céramiques celebrates its 10th anniversary! Curious visitors, amateurs and collectors, come and stroll along these alleys in the shade of the plane trees, and meet the professionals.

L’événement LES ALLÉES CÉRAMIQUES DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE