LES ALLÉES DU BOUQUIN Béziers
LES ALLÉES DU BOUQUIN Béziers samedi 13 décembre 2025.
Béziers
LES ALLÉES DU BOUQUIN
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13 2026-01-10 2026-07-11
Vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine.
Une quinzaine de bouquinistes et de libraires professionnels sont présents sur les allées Paul Riquet et vous proposent un vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie lafoireauxbouquins@sfr.fr
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English : LES ALLÉES DU BOUQUIN
Wide selection of books ranging from ancient books to contemporary comics.
L’événement LES ALLÉES DU BOUQUIN Béziers a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34
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