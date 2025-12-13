Béziers

LES ALLÉES DU BOUQUIN

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2026-01-10 2026-07-11

Vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine.

Une quinzaine de bouquinistes et de libraires professionnels sont présents sur les allées Paul Riquet et vous proposent un vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie lafoireauxbouquins@sfr.fr

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English : LES ALLÉES DU BOUQUIN

Wide selection of books ranging from ancient books to contemporary comics.

L’événement LES ALLÉES DU BOUQUIN Béziers a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34