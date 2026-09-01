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AGENDA · Béziers

LES ALLÉES DU BOUQUIN Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
allées Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LES ALLÉES DU BOUQUIN

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine.
Une quinzaine de bouquinistes et de libraires professionnels sont présents sur les allées Paul Riquet et vous proposent un vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine.   .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English : LES ALLÉES DU BOUQUIN

Wide selection of books ranging from ancient books to contemporary comics.

L’événement LES ALLÉES DU BOUQUIN Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34

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