LES ALLÉES DU BOUQUIN Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES ALLÉES DU BOUQUIN
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine.
Une quinzaine de bouquinistes et de libraires professionnels sont présents sur les allées Paul Riquet et vous proposent un vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English : LES ALLÉES DU BOUQUIN
Wide selection of books ranging from ancient books to contemporary comics.
L’événement LES ALLÉES DU BOUQUIN Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34
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