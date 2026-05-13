Les ambassadeurs du Patrimoine, Musée Louis Vouland, Avignon

Les ambassadeurs du Patrimoine Samedi 23 mai, 19h00 Musée Louis Vouland Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Les ambassadeurs du Patrimoine

Samedi 23 mai de 19h à 21h « La classe, l’œuvre ! »

Ce soir, les élèves de 5ème du collège Saint-Michel sont passeurs de culture et de patrimoine au musée Vouland. Par groupes de 2, 3 ou 4, ils accueillent petits et grands, et présentent la chambre chinoise, le boudoir, des armoires, des sculptures, des peintures, Louis Vouland et le jardin.

Découvrez le musée, l’exposition “On dirait le Sud” et le jardin, en famille ou entre amis, avec Ilian, Anu, Joe, Lila, Faustine, Marta, Andrea, Daren, Pola, Hanaé, Léa, Léa, Théo, Ara, Baptiste, Gabriel, Agathe, Selma, Naïa, Summer, Valentine, Louna, Ritage, Fares, laida, Iyad, Maëlys, Tom, Eugénie, Elliott, Evalyne, Giosue, Darren.

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490860379 http://www.vouland.com Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Les ambassadeurs du Patrimoine

© Musée Vouland