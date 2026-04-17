Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer
Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.
Lion-sur-Mer
Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane
Place du 18 juin 1940 Galerie le Trianon Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 11:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais
présentent une exposition consacrée à Eliwair et Valérie Bourriane, autour de la sculpture.
Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais
présentent une exposition consacrée à Eliwair et Valérie Bourriane, autour de la sculpture. .
Place du 18 juin 1940 Galerie le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
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English : Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane
The Friends of the Gallery Le Trianon Arts et Essais
present an exhibition of sculpture by Eliwair and Valérie Bourriane.
L’événement Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Caen la Mer
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