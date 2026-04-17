Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer

Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane

Place du 18 juin 1940 Galerie le Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 11:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais

présentent une exposition consacrée à Eliwair et Valérie Bourriane, autour de la sculpture.

Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais

présentent une exposition consacrée à Eliwair et Valérie Bourriane, autour de la sculpture. .

Place du 18 juin 1940 Galerie le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

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English : Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane

The Friends of the Gallery Le Trianon Arts et Essais

present an exhibition of sculpture by Eliwair and Valérie Bourriane.

L’événement Les Amis de le Galerie le Trianon Arts et Essais présente Eliwair et Valérie Bourriane Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Caen la Mer