Les amphibiens à l’automne et la très mystérieuse salamandre, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

vendredi 6 novembre 2026 · Saint-Médard-en-Jalles - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Les amphibiens à l’automne et la très mystérieuse salamandre Vendredi 6 novembre, 18h30 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T18:30:00+01:00 – 2026-11-06T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T18:30:00+01:00 – 2026-11-06T20:30:00+01:00

Sortie naturaliste – observation des espèces et apport de connaissances (habitat, biologie espèces et fonctionnement écosystème)

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://helloasso.com/associations/cistude-nature »}]

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M Berroneau