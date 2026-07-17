Les anciennes écuries de Mellinet, Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire, Nantes

Informations pratiques

Les anciennes écuries de Mellinet Samedi 19 septembre, 15h00 Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire Loire-Atlantique

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Situées au cœur de la ZAC Mellinet à Nantes, les anciennes écuries accueillent aujourd’hui des ateliers des arts du feu, des espaces d’enseignement, des résidences d’artistes et une galerie d’exposition, organisés autour d’une cour ouverte au public. Cette visite vous permettra de découvrir comment les architectes et paysagistes ont préservé l’esprit du lieu grâce au réemploi et à des interventions mesurées sur l’existant, mêlant subtilement patrimoine et transformations contemporaines.

Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire 1-4 Square Mathurin Meheut, 44000 Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://lespetitesecuriesnantes.fr/ https://www.instagram.com/lespetitesecuriesnantes/?hl=fr Les Petites Écuries réunissent des ateliers des arts du feu, des résidences d’artistes, une galerie d’exposition et le réseau Factotum. Laboratoire de production artistique et de transmission, Les Petites Écuries soutiennent la création contemporaine et artisanale et sont propices à la rencontre avec les publics. Elles sont portées par les Factotum, réseau de structures de production en arts visuels.

Situées au cœur de la ZAC Mellinet à Nantes, les anciennes écuries du XIXᵉ siècle accueillent aujourd’hui des ateliers des arts du feu, des espaces d’enseignement, des résidences d’artistes et une au…

© Théophile Trossat