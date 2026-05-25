LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC Montpellier mercredi 9 septembre 2026.

Montpellier

LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC

26 Rue de Bologne Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-23

Visite en français

Partez à la découverte des anciens thermes de Juvignac !

Grâce à sa source d’eau naturellement chaude et aux propriétés thérapeutiques prouvées, Juvignac a pu, dès le milieu du XIXème siècle, devenir une ville thermale reconnue pendant près de dix ans.

Visite en français

Partez à la découverte des anciens thermes de Juvignac !

Grâce à sa source d’eau naturellement chaude et aux propriétés thérapeutiques prouvées, Juvignac a pu, dès le milieu du XIXème siècle, devenir une ville thermale reconnue pendant près de dix ans. Des vestiges de ces anciens thermes subsistent au cœur du parc des Thermes à Juvignac que votre guide vous proposera de découvrir. N’oubliez pas votre gourde pour peut-être repartir avec un souvenir rafraichissant de l’eau minérale de la source de la Valadière coulant toujours dans les lieux.

Attention en raison de travaux de restauration des anciens thermes, certains bâtiments peuvent être inaccessibles le jour de la visite (notamment l’accès direct à la source).

Sur réservation

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’arrêt de Tramway Halles de la Paillade (ligne 1) 26 rue de Bologne

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. .

26 Rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie

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English : LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC

Tour in French

Come discover the ancient thermal baths of Juvignac!

Thanks to its naturally hot spring and proven therapeutic properties, Juvignac became a renowned spa town for nearly ten years starting in the mid-19th century.

L’événement LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC Montpellier a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT MONTPELLIER