Jonzac

Les animations de soirées de l’Aparté

35, rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-23 2026-07-02 2026-08-06

Le bar restaurant qui bouge à Jonzac organise des concerts pour tous les goûts et tous les styles chaque semaine (ou presque).

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35, rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 96 83 59 laparte17@gmail.com

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English :

The bar-restaurant qui bouge in Jonzac organizes concerts for all tastes and styles every week (or almost every week).

L’événement Les animations de soirées de l’Aparté Jonzac a été mis à jour le 2026-05-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge