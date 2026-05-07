Les animations de soirées de l’Aparté Jonzac
Les animations de soirées de l’Aparté Jonzac jeudi 7 mai 2026.
Jonzac
Les animations de soirées de l’Aparté
35, rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 21:00:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-23 2026-07-02 2026-08-06
Le bar restaurant qui bouge à Jonzac organise des concerts pour tous les goûts et tous les styles chaque semaine (ou presque).
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35, rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 96 83 59 laparte17@gmail.com
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English :
The bar-restaurant qui bouge in Jonzac organizes concerts for all tastes and styles every week (or almost every week).
L’événement Les animations de soirées de l’Aparté Jonzac a été mis à jour le 2026-05-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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