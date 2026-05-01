Les Animations du Bercail mai Le Bercail Saint-Malo

Saint-Malo

Les Animations du Bercail mai

Le Bercail 10 boulevard Chateaubriand Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-29 2026-05-30

Le mois de mai est arrivé avec son lot de beaux jours, de retrouvailles et de surprises… et au Bercail, on compte bien en profiter avec vous !

Comme d’habitude, nous vous avons préparé une programmation éclectique et chaleureuse des concerts pour voyager et découvrir, des ateliers et des apéros dessin pour créer et partager, des moments de rencontres et de convivialité, et toujours cette envie de faire du Bercail un lieu vivant où l’on prend le temps d’être ensemble.

Et surtout… notre délicieux brunch mensuel revient le 23 mai !

Un brunch gourmand, généreux et fait maison, avec du sucré, du salé, des produits de saison et cette ambiance conviviale qu’on aime tant retrouver autour de grandes tablées. Pensez à réserver, les places partent toujours vite.

Le programme complet est à découvrir en pièce jointe, sur nos réseaux et directement au Bercail autour d’un café ou d’un verre.

Merci d’être là, de faire vivre ce lieu avec nous, et de continuer à remplir le Bercail de vos rires, discussions et belles énergies.

On a hâte de vous retrouver.

Début des évènements à 19h30.

Inscription requise pour les rencontres littéraires.

Pas de réservation pour les concerts, arrivée tôt conseillée. .

Le Bercail 10 boulevard Chateaubriand Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 51 22 10 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Animations du Bercail mai Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel