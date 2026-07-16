Les animaux dans les galeries, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Les animaux dans les galeries Mercredi 12 août, 10h30 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T10:30:00+02:00 – 2026-08-12T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T10:30:00+02:00 – 2026-08-12T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des galeries souterraines. Adaptée à l’obscurité, une multitude d’animaux discrets cohabite et développe des sens pour se déplacer, communiquer et survivre dans ce monde caché sous vos pieds.

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.