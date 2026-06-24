Les animaux dans les galeries Parc de la Crapaudine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 16:30 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit | Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public

Partez à la découverte des galeries souterraines. Adaptée à l’obscurité, une multitude d’animaux discrets cohabite et développe des sens pour se déplacer, communiquer et survivre dans ce monde caché sous vos pieds. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

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