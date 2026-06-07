Les animaux et nous : une enquête archéologique Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Pourquoi neuf chiens reposent-ils dans un tombeau de babouins ? Et que font brebis, taureaux, éperviers et poissons aux côtés d’un Viking incinéré ? Caligula voulait-il vraiment faire consul son cheval ?

Plongeant de la préhistoire à l’Antiquité, l’archéologue Cătălin Pavel explore, à partir de milliers de fouilles, les liens profonds et souvent inattendus qu’entretiennent les humains avec les animaux. Ours façonnés dans l’ambre ou le marbre, mandibules de hérisson déposées dans les tombes : la mise au jour de pratiques sacrificielles et la découverte d’ossements et autres artefacts témoignent d’une relation intime et hautement symbolique.

À travers une enquête fascinante, l’auteur brosse le portrait, enlevé et savant, d’un éventail d’espèces et révèle comment les animaux, domestiques ou sauvages, ont joué un rôle catalyseur dans le développement cognitif, émotionnel et social d’Homo sapiens.

Attention : en raison de travaux à la bibliothèque Mohammed Arkoun, la conférence est déplacée à la bibliothèque L’Heure Joyeuse, 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris (Métro/RER/Bus Cluny-Sorbonne ou Saint-Michel)

Réservation conseillée : 01 80 05 47 60 / bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

Journées européennes de l’archéologie : une conférence de Catalin Pavel

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris



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