Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Les animaux

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 12:45:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Plongez dans un voyage musical à la découverte du monde animal, à travers les répertoires classiques, contemporains et populaires. Une exposition tout public, des liens surprenants que les compositeurs ont tissé avec le vivant, entre imitation sonore, symbolique et imaginaire. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Les animaux

L’événement Les animaux Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin