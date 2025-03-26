LES ANNEES 80 – ESPACE MAYENNE Laval

LES ANNEES 80 Début : 2026-06-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Hugues Gentelet & 20h40 Productions présententLes Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec les icônes de cette décennie : LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)… Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show exceptionnel où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53