Les Années Vintage Vierzon

Les Années Vintage 1380 Place de la Libération Vierzon 2026-09-26

Les Années Vintage Vierzon samedi 26 septembre 2026.

Les Années Vintage

1380 Place de la Libération Vierzon Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Marché vintage, tatoueurs, concerts rock. 3600 m2 d’expositions. US cars, classic cars
8  .

1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 87 19 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vintage market, tattoo artists, rock concerts. 3600 m2 of exhibitions. US cars, classic cars

L’événement Les Années Vintage Vierzon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de VIERZON

Prochains événements à Vierzon