Les Années Vintage Vierzon
Les Années Vintage Vierzon samedi 26 septembre 2026.
Les Années Vintage
1380 Place de la Libération Vierzon Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Marché vintage, tatoueurs, concerts rock. 3600 m2 d’expositions. US cars, classic cars
8 .
1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 87 19 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vintage market, tattoo artists, rock concerts. 3600 m2 of exhibitions. US cars, classic cars
L’événement Les Années Vintage Vierzon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de VIERZON