Les Années Vintage

1380 Place de la Libération Vierzon Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

2026-09-26 2026-09-27

Marché vintage, tatoueurs, concerts rock. 3600 m2 d’expositions. US cars, classic cars

1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 87 19 83

English :

Vintage market, tattoo artists, rock concerts. 3600 m2 of exhibitions. US cars, classic cars

