Informations pratiques

Aniane

LES APER’O CHATEAU CHATEAU CAPION 03 JUILLET

Domaine de Capion Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

APERO’CHATEAU 26 soirée de reprises du groupe Téléphone avec le groupe un autre monde le 3 Juillet Château CAPION

03 JUILLET

APERO’CHATEAU 26 soirée de reprises du groupe Téléphone avec le groupe un autre monde le 3 Juillet Château CAPION

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 3 juillet au Château Capion pour une nouvelle soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.

Au programme concert live au rythme de téléphone en plein air, coucher de soleil, grands vins du domaine et ambiance estivale dans le parc du château.

Pour ravir vos papilles, le traiteur Boucherie Gourmande vous proposera 2 plats du terroir sans oublier l’option Végé toujours possible, pour les plus gourmands des desserts maison et popcorn vous seront proposés le tout accompagné d’un large choix de nos vins du domaine. .

Domaine de Capion Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11

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English : LES APER’O CHATEAU CHATEAU CAPION 03 JUILLET

This summer, Château Capion is once again regularly hosting Apér?O Château events in the château grounds from 6 to 8 p.m. every Thursday in July and August!

The chateau has made a point of featuring local produce at each musical aperitif. Musicians live in the Hérault Valley

L’événement LES APER’O CHATEAU CHATEAU CAPION 03 JUILLET Aniane a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT