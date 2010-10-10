Aniane

LES APER’O CHATEAU CHATEAU CAPION 17 JUILLET

Domaine de Capion Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 17 juillet au Château Capion pour une nouvelle soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 17 juillet au Château Capion pour une nouvelle soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.

Au programme concert live pop folk avec nos amis de BlueStone & OneFeather qui nous font l’honneur de venir avec un nouvel accolyte, musique en plein air, coucher de soleil, grands vins du domaine et ambiance estivale dans le parc du château.

Pour ravir vos papilles, le traiteur Boucherie Gourmande vous proposera 2 plats du terroir sans oublier l’option Végé toujours possible, pour les plus gourmands des desserts maison et popcorn vous seront proposés le tout accompagné d’un large choix de nos vins du domaine.

L’entrée est à 10€ par adulte (gratuit pour les moins de 16 ans) comprenant une consommation et une table réservée pour votre confort. .

Domaine de Capion Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11

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English :

We look forward to seeing you on Friday, July 17, at Château Capion for another fun-filled evening of music in the heart of the vineyards.

L’événement LES APER’O CHATEAU CHATEAU CAPION 17 JUILLET Aniane a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT