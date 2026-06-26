Aniane

PACK EXPOSITION + PROJECTION JOURNAL DE FRANCE R. DEPARDON (2012)

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Découvrez librement l’exposition Le Bonheur est dans l’image avant la projection du film Journal de France (R. Depardon)

Découvrez librement l’exposition avant la projection du film Journal de France (R. Depardon, 2012)

L’exposition

L’exposition Le Bonheur est dans l’image ouvrira exceptionnellement ses portes jusqu’à 20h30 pour vous permettre de découvrir le travail de Raymond Depardon avant la projection ciné en plein air….

La Projection

Journal de France, 2012, Un film de Raymond Depardon

A bord de son camping-car, Raymond Depardon parcourt la France et, équipé de deux chambres photographiques grand format, il en saisit entre 2004 et 2010 des vues fidèles à son regard humaniste.

Claudine Nougaret, sa compagne et son habituelle ingénieure du son, retrouve de son côté de vieux extraits inédits de films que le cinéaste conserve précieusement depuis ses débuts.

Pour bénéficier de la gratuité de la visite libre de l’Exposition

* Résident de la Vallée de l’Hérault

* Les moins de 26 ans

* Les détenteurs de la Carte Privilège de l’Office de Tourisme de St Guilhem-le-désert

* Les demandeurs d’emploi

* Les bénéficiaires des minima sociaux

* Les personne en situation de Handicap .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : PACK EXPOSITION + PROJECTION JOURNAL DE FRANCE R. DEPARDON (2012)

Feel free to explore the exhibition Happiness Is in the Picture before the screening of the film Journal de France (dir. Depardon)

L’événement PACK EXPOSITION + PROJECTION JOURNAL DE FRANCE R. DEPARDON (2012) Aniane a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT