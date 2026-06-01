Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais ! Route de la Cave Beaupuy jeudi 18 juin 2026.

Beaupuy

Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais !

Route de la Cave Cave Les Marmandais Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Un concert, 4 food trucks, des dégustations et une ambiance bodega 100% Sud-Ouest à la cave Les Marmandais.

Un concert, 4 food trucks, des dégustations et une ambiance bodega 100% Sud-Ouest à la cave Les Marmandais. .

Route de la Cave Cave Les Marmandais Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais !

A concert, 4 food trucks, tastings and a 100% South-West bodega atmosphere at the Les Marmandais winery.

L’événement Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais ! Beaupuy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne