Les Apéros du Cocand Le Cocand Autun
Les Apéros du Cocand Le Cocand Autun mardi 14 juillet 2026.
Autun
Les Apéros du Cocand
Le Cocand 3 Rue Cocand Autun Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08
Du mardi au samedi, en période estivale, venez partager quelques tapas et un verre de vin, cocktail, mocktail ou autre dans la magnifique cour intérieure du Cocand ! .
Le Cocand 3 Rue Cocand Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 58 35 65 96
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English : Les Apéros du Cocand
L’événement Les Apéros du Cocand Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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