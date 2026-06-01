Vayrac

Les apéros du Fort

Place du 11 Novembre 1918 Vayrac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 19:00:00

fin : 2026-08-03 21:30:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07

Les associations de Vayrac vous accueillent sur la place de l'Eglise le temps d'un apéro musical les lundis de l'été

Les associations de Vayrac vous accueillent sur la place de l'Eglise le temps d'un apéro musical les lundis de l'été. Des assiettes "tapas" à emporter, chez les restaurateurs vayracois et une buvette vous seront proposées pendant les concerts

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Place du 11 Novembre 1918 Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 40 26

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English :

The organizations in Vayrac invite you to join them on the church square for a musical aperitif on Mondays during the summer.

L’événement Les apéros du Fort Vayrac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Dordogne