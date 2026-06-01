Les apéros du Fort Vayrac
Les apéros du Fort Vayrac lundi 22 juin 2026.
Vayrac
Les apéros du Fort
Place du 11 Novembre 1918 Vayrac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 19:00:00
fin : 2026-08-03 21:30:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07
Les associations de Vayrac vous accueillent sur la place de l'Eglise le temps d'un apéro musical les lundis de l'été
Les associations de Vayrac vous accueillent sur la place de l'Eglise le temps d'un apéro musical les lundis de l'été. Des assiettes "tapas" à emporter, chez les restaurateurs vayracois et une buvette vous seront proposées pendant les concerts
.
Place du 11 Novembre 1918 Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 40 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The organizations in Vayrac invite you to join them on the church square for a musical aperitif on Mondays during the summer.
L’événement Les apéros du Fort Vayrac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Vayrac (Lot)
- Fête de la Musique à Vayrac Vayrac 20 juin 2026
- Blind Test Live avec Steve Michae au Veirem Bé Vayrac 21 juin 2026
- Les concerts du Veirem Bé Micheal Sine Vayrac 27 juin 2026
- Festival Ferrandou Musique le Quatuor Karelia Vayrac 28 juin 2026
- Les concerts du Veirem Bé Dr Albert et ses chouettes airs Vayrac 4 juillet 2026