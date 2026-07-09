Les Apéros Joyeux Théâtraux Vicq-sur-Breuilh
samedi 22 août 2026 · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Les Apéros Joyeux Théâtraux
Le Bourg Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2026-08-22 2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2027-01-23 2027-02-27 2027-03-27 2027-04-24 2027-05-29 2027-06-26
Venez, seul, entre amis ou en famille, il y a de la place pour tout le monde!!
Le programme c’est simple on grignotte, on prend un verre, on rencontre du monde et surtout on s’amuse!!
La Cie Les Æncres ponctue ces soirées par des moments théâtraux. Non pas sur des formes abouties et répétées, mais sur des jets créatifs qui demandent à vous rencontrer !..
Rendez-vous au Petit Breuilh. Entrée libre au chapeau. .
Le Bourg Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 27 08 lesaencres@gmail.com
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English :
L’événement Les Apéros Joyeux Théâtraux Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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