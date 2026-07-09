Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Les Apéros Joyeux Théâtraux

Le Bourg Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2026-08-22 2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2027-01-23 2027-02-27 2027-03-27 2027-04-24 2027-05-29 2027-06-26

Venez, seul, entre amis ou en famille, il y a de la place pour tout le monde!!

Le programme c’est simple on grignotte, on prend un verre, on rencontre du monde et surtout on s’amuse!!

La Cie Les Æncres ponctue ces soirées par des moments théâtraux. Non pas sur des formes abouties et répétées, mais sur des jets créatifs qui demandent à vous rencontrer !..

Rendez-vous au Petit Breuilh. Entrée libre au chapeau. .

Le Bourg Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 27 08 lesaencres@gmail.com

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English :

L’événement Les Apéros Joyeux Théâtraux Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne