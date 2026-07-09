Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Stages de théâtre

Le Bourg Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-18

Stages de théâtre en Août ! Un pour enfant, l’autre pour adulte !

C’est trois jours pour s’essayer, ou pour prolonger son aventure théâtrale !

Ouvert aux débutants comme aux expérimentés, c’est aussi un bon moyen de se rencontrer pour savoir si l’aventure des ateliers hebdomadaires vous intéresse !

• Stage Enfant du 12 au 14 Août 2026 de 10h à 16h, pique-nique ensemble le midi, et restitution devant les proches le vendredi !

• Stage Ados/Adultes du 18 au 20 Août 2026 de 10h à 16h, pique-nique ensemble le midi !

Tous les participants volontaires peuvent venir présenter leur travail en public, lors des A.J.T. du Petit Breuilh, le 22 Août 2026 pour conclure l’aventure de manière festive ! .

Le Bourg Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 27 08 lesaencres@gmail.com

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English : Stages de théâtre

L’événement Stages de théâtre Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne