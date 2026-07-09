Stages de théâtre Vicq-sur-Breuilh
mercredi 12 août 2026 · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Stages de théâtre
Le Bourg Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-18
Stages de théâtre en Août ! Un pour enfant, l’autre pour adulte !
C’est trois jours pour s’essayer, ou pour prolonger son aventure théâtrale !
Ouvert aux débutants comme aux expérimentés, c’est aussi un bon moyen de se rencontrer pour savoir si l’aventure des ateliers hebdomadaires vous intéresse !
• Stage Enfant du 12 au 14 Août 2026 de 10h à 16h, pique-nique ensemble le midi, et restitution devant les proches le vendredi !
• Stage Ados/Adultes du 18 au 20 Août 2026 de 10h à 16h, pique-nique ensemble le midi !
Tous les participants volontaires peuvent venir présenter leur travail en public, lors des A.J.T. du Petit Breuilh, le 22 Août 2026 pour conclure l’aventure de manière festive ! .
Le Bourg Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 27 08 lesaencres@gmail.com
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English : Stages de théâtre
L’événement Stages de théâtre Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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