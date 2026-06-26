Visite et Atelier Mosaïque florale au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
jeudi 13 août 2026 · Le bourg · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Visite et Atelier Mosaïque florale au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Visite-Atelier Mosaïque florale dès 5 ans et +
L’artiste Gabriel Rétif travaille la porcelaine avec tendresse et poésie… Revisitons l’univers de l’artiste en découpant notre propre mosaïque de fleurs délicatement dessinées.
Développez votre imaginaire avec cette nouvelle session de visites-ateliers dans lesquelles vous suivrez deux temps
– une visite guidée des salles du musée, adaptée aux enfants (45min-1h)
– un temps d’atelier dans un espace dédié à la création (1h) .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Visite et Atelier Mosaïque florale au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
L’événement Visite et Atelier Mosaïque florale au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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