Un week-end aux champs à Vicq Sur Breuilh Vicq-sur-Breuilh samedi 22 août 2026.

Le bourg Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Encore un week-end plein de surprises à Vicq sur Breuilh.
Concours de labour.
Animations toute la journée. Restauration sur place.   .

Le bourg Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 66 74 35 

