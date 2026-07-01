Les Apéros Vignerons à la Cave de la Sibylle Panzoult
jeudi 9 juillet 2026 · Panzoult
Informations pratiques
Panzoult
Les Apéros Vignerons à la Cave de la Sibylle
2 rue des Bergeronnettes Panzoult Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13
Rendez-vous à la Cave de la Sibylle pour trois soirées estivales, les jeudis 9 et 23 juillet et 13 août.
Bar à vins et bulles des vignerons de Panzoult, planches apéritives de produits locaux, food-truck et animations, le tout face au panorama du Val de Vienne et au coucher de soleil.
Rendez-vous à la Cave de la Sibylle pour trois soirées estivales, les jeudis 9 et 23 juillet et 13 août.
Bar à vins et bulles des vignerons de Panzoult, planches apéritives de produits locaux, food-truck et animations, le tout face au panorama du Val de Vienne et au coucher de soleil. .
2 rue des Bergeronnettes Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 38 33
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English :
Apéros Vignerons evenings summer 2025.
Thursdays July 10 and 31 and August 14 at the Cave de la Sibylle. 7-10.30pm.
Tastings of Panzoult wines with the winemakers, aperitif platters of local produce (food-truck on 14/08) outside, with views of the Val de Vienne and the sunset.
L’événement Les Apéros Vignerons à la Cave de la Sibylle Panzoult a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 37
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