Informations pratiques

« Les aqueducs gallo-romains » : conférence de Vincent Miailhe Vendredi 18 septembre, 18h30 Saintes Grandes Rives l’Agglo Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

→ Conférence de Vincent Miailhe — 18h30