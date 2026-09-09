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« Les aqueducs gallo-romains » : conférence de Vincent Miailhe, Saintes Grandes Rives l’Agglo, Saintes

vendredi 18 septembre 2026 · Saintes Grandes Rives l'Agglo · Saintes

« Les aqueducs gallo-romains » : conférence de Vincent Miailhe, Saintes Grandes Rives l’Agglo, Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Saintes Grandes Rives l'Agglo
Adresse
12 boulevard guillet maillet 17100 Saintes
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

« Les aqueducs gallo-romains » : conférence de Vincent Miailhe Vendredi 18 septembre, 18h30 Saintes Grandes Rives l’Agglo Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

→ Conférence de Vincent Miailhe — 18h30

Les aqueducs antiques de Saintes : bilan des connaissances, recherches et études.
Durée : 1h30
Infos : info@sahcm.fr

Saintes Grandes Rives l’Agglo 12 boulevard guillet maillet 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 74 67 75 »}] [{« link »: « mailto:info@sahcm.fr »}]
→ Conférence de Vincent Miailhe — 18h30

© MAHP – Mediolanum Archéologie Histoire & Patrimoine

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