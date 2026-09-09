« Les aqueducs gallo-romains » : conférence de Vincent Miailhe, Saintes Grandes Rives l’Agglo, Saintes
vendredi 18 septembre 2026 · Saintes Grandes Rives l'Agglo · Saintes
Informations pratiques
« Les aqueducs gallo-romains » : conférence de Vincent Miailhe Vendredi 18 septembre, 18h30 Saintes Grandes Rives l’Agglo Charente-Maritime
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
→ Conférence de Vincent Miailhe — 18h30
Les aqueducs antiques de Saintes : bilan des connaissances, recherches et études. Saintes Grandes Rives l’Agglo 12 boulevard guillet maillet 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 74 67 75 »}] [{« link »: « mailto:info@sahcm.fr »}] © MAHP – Mediolanum Archéologie Histoire & Patrimoine
Durée : 1h30
Infos : info@sahcm.fr
→ Conférence de Vincent Miailhe — 18h30
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© MAHP – Mediolanum Archéologie Histoire & Patrimoine