Les araignées : mal-aimées, mal connues Café des Champs Libres Rennes Mercredi 6 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

**Frédéric Ysnel,** professeur et arachnologue à l’Université de Rennes, lève les préjugés sur ces créatures indispensables.

Redoutables prédatrices, talentueuses architectes de la soie, héroïnes malgré elles de nos cauchemars… Derrière leur mauvaise réputation, les araignées cachent des trésors d’adaptation et jouent un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes.

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_En lien avec Sciences Ouest n°435 (février 2026)._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T19:30:00.000+02:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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