Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire, Bibliothèque et archives municipales de Cusset, Cusset

Informations pratiques

Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire 19 et 20 septembre Bibliothèque et archives municipales de Cusset Allier

Se présenter directement à l’entrée des archives. Visite par petits groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Archives se racontent et se visitent! Venez pousser les portes de ce lieu de mémoire pour découvrir et observer des documents, pièces d’archives et pépites inédites, tel est le ton donné à ce rendez-vous incontournable de ce week-end patrimonial.

Bibliothèque et archives municipales de Cusset 8 Rue du Président Wilson, 03300 Cusset, France Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470309511 https://www.ville-cusset.com/

Les Archives se racontent et se visitent! Venez pousser les portes de ce lieu de mémoire pour découvrir et observer des documents, pièces d’archives et pépites inédites, tel est le ton donné à ce de…

© Ville de Cusset