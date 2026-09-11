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Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire, Bibliothèque et archives municipales de Cusset, Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque et archives municipales de Cusset · Cusset

Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire, Bibliothèque et archives municipales de Cusset, Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque et archives municipales de Cusset
Adresse
8 Rue du Président Wilson, 03300 Cusset, France
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
Se présenter directement à l'entrée des archives. Visite par petits groupes.

Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire 19 et 20 septembre Bibliothèque et archives municipales de Cusset Allier

Se présenter directement à l’entrée des archives. Visite par petits groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Archives se racontent et se visitent! Venez pousser les portes de ce lieu de mémoire pour découvrir et observer des documents, pièces d’archives et pépites inédites, tel est le ton donné à ce rendez-vous incontournable de ce week-end patrimonial.

Bibliothèque et archives municipales de Cusset 8 Rue du Président Wilson, 03300 Cusset, France Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470309511 https://www.ville-cusset.com/
Les Archives se racontent et se visitent! Venez pousser les portes de ce lieu de mémoire pour découvrir et observer des documents, pièces d’archives et pépites inédites, tel est le ton donné à ce de…

© Ville de Cusset

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