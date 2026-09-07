Les archives racontent Rillieux, L’échappée, Rillieux-la-Pape
samedi 19 septembre 2026 · L'échappée · Rillieux-la-Pape
Informations pratiques
Les archives racontent Rillieux Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 L’échappée Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Les archivistes de la ville présenteront une sélection exceptionnelle de documents patrimoniaux : terriers datant de près de 500 ans, archives de la construction de la Ville Nouvelle, photographies, cartes postales anciennes et autres témoignages de l’histoire locale.
Une balade urbaine sera proposée à 10h30 après une visite libre de l’exposition au départ de l’Echappée.
L’échappée 83 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Piamateur Semailles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Arrêt l’Échappée C2, C5
Parkings gratuits autour
Les archivistes de la ville présenteront une sélection exceptionnelle de documents patrimoniaux : terriers datant de près de 500 ans, archives de la construction de la Ville Nouvelle, photographies, …
© archives municipales – ville de Rillieux-la-Pape
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