Les archives racontent Rillieux, L’échappée, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

Les archives racontent Rillieux Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 L’échappée Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les archivistes de la ville présenteront une sélection exceptionnelle de documents patrimoniaux : terriers datant de près de 500 ans, archives de la construction de la Ville Nouvelle, photographies, cartes postales anciennes et autres témoignages de l’histoire locale.

Une balade urbaine sera proposée à 10h30 après une visite libre de l’exposition au départ de l’Echappée.

L’échappée 83 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Piamateur Semailles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Arrêt l’Échappée C2, C5

Parkings gratuits autour

Les archivistes de la ville présenteront une sélection exceptionnelle de documents patrimoniaux : terriers datant de près de 500 ans, archives de la construction de la Ville Nouvelle, photographies, …

© archives municipales – ville de Rillieux-la-Pape