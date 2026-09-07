Quand un mur raconte l’histoire d’un quartier, fresque, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

Quand un mur raconte l’histoire d’un quartier Samedi 19 septembre, 10h00 fresque Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

À partir de photos d’archives en noir et blanc de l’hippodrome du Loup Pendu de Rillieux-la-Pape, l’artiste Gaspard Mariotte invite les Rillards à partager souvenirs et histoires autour d’une fresque monumentale de 160m2 réalisée en 2025 lors de la 4ème édition du Street Art Rillieux Festival. La Société Nouvelle d’Histoire et du Patrimoine de Rillieux-la-Pape nous invite à faire revivre ce lieu disparu, remplacé aujourd’hui par un stade de rugby.

fresque 364 avenue de l’hippodrome, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Mercières Victor Hugo Loup Pendu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.streetartrillieux.com/ Fresque réalisée par Gaspard Mariotte n 2025 dans le cadre de la 5ème édition du Street Art Rillieux Festival en lien avec la Société Nouvelle d’Histoire et du Patrimoine de Rillieux-la-Pape. Fresque accessible 24h/24

À partir de photos d’archives en noir et blanc de l’hippodrome du Loup Pendu de Rillieux-la-Pape, l’artiste Gaspard Mariotte invite les Rillards à partager souvenirs et histoires autour d’une fresque…

© service culture – ville de Rillieux-la-Pape