Les archives sortent de leurs boîtes, Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales, Landerneau

Informations pratiques

Les archives sortent de leurs boîtes Samedi 19 septembre, 15h30, 17h00 Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales Finistère

Jauge limitée à 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite guidée des archives municipales

L’archiviste de la ville ouvrira exceptionnellement au public les portes de la salle des archives et ses 1 130 mètres linéaires de documents, située dans les locaux de la Médiathèque. Les archives municipales conservent de véritables trésors : chartes médiévales, sceaux royaux, registres, plans, photographies, délibérations… du XIIIᵉ siècle à nos jours. Autant de documents uniques qui racontent l’histoire de Landerneau, de ses habitants, de ses transformations et de sa vie quotidienne au fil des siècles.

Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales 2 route de la Petite Palud, 29800 Landerneau, France Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33298857600 https://mediatheque.landerneau.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-guidee-les-archives-sortent-de-leurs-boites&src=agenda »}]

Visite guidée des archives municipales

© Ville de Landerneau