LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT OBSERVER ET COMPRENDRE LES PHOTOS ANCIENNES Montpellier
mardi 24 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT OBSERVER ET COMPRENDRE LES PHOTOS ANCIENNES
Archives départementales de l’Hérault Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Atelier d’initiation à la recherche d’archives.
Après une découverte de l’iconothèque en ligne (formulaire images) des Archives départementales, cet atelier propose de décrypter les photographies anciennes comment en estimer la date, reconnaître les vêtements, identifier les techniques et replacer une image dans son contexte ? À partir d’exemples concrets, les participants seront invités à observer, analyser et échanger autour des photographies.
Public adulte
Gratuit Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives à partir du 15 du mois précédent l’atelier. .
Archives départementales de l’Hérault Montpellier 34080 Hérault Occitanie
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English :
Introduction to archive research workshop.
L’événement LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT OBSERVER ET COMPRENDRE LES PHOTOS ANCIENNES Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 PIERRESVIVES
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