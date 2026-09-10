Les Ardennes se révèlent : la photographie avant 1900, Archives départementales des Ardennes, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Les Ardennes se révèlent : la photographie avant 1900 19 et 20 septembre Archives départementales des Ardennes Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives départementales des Ardennes ont sélectionné certains de ses plus anciens clichés autour de différentes thématiques : la famille, les lieux, les ouvriers, la guerre de 1870, les enfants, les artistes. Ces thèmes représentent certains des usages de la photographie d’alors. C’est également l’occasion de revenir sur les différentes techniques utilisées comme les plaques de verre ou les tirages papier.

L’exposition est ponctuée de questions invitant à l’observation, de focus sur des lieux, des évènements ou des personnages. Vous serez également invités à faire votre propre photomontage, à le prendre en photo et le partager avec nous, grâce au hashtag #bicentenairephotoad08

Archives départementales des Ardennes 10 Rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324574006 http://archives.cd08.fr Parking à proximité.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives départementales des Ardennes ont sélectionné certains de ses plus anciens clichés autour de différentes thématiques : la famille, les les…

©Archives départementales des Ardennes