Les Arènes de l’Impro Café Culturel et Citoyen Le 3 C Aix-en-Provence

vendredi 11 septembre 2026 · Café Culturel et Citoyen Le 3 C · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Arènes de l’Impro

Vendredi 11 septembre 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 9 octobre 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 13 novembre 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 11 décembre 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 8 janvier 2027 de 20h30 à 22h.

Vendredi 12 février 2027 de 20h30 à 22h.

Vendredi 12 mars 2027 de 20h30 à 22h.

Vendredi 9 avril 2027 de 20h30 à 22h.

Vendredi 14 mai 2027 de 20h30 à 22h.

Vendredi 11 juin 2027 de 20h30 à 22h. Café Culturel et Citoyen Le 3 C 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11 2027-01-08 2027-02-12 2027-03-12 2027-04-09 2027-05-14 2027-06-11

Le Café Culturel Citoyen accueille les Fondus pour les arènes de l’impro, leur spectacle d’impro mythique.

Les arènes de l’impro est le spectacle d’improvisation le plus populaire de la scène aixoise et mélange catch d’impro, impro chapeau et scène ouverte.

Chaque improvisateur peut venir jouter dans l’arène pour tenter de rejoindre les dieux de l’Olympe !

9 gladiateurs…

3 sénateurs pour les juger…

Une arène remplie de spectateurs…

A la fin, un seul des gladiateurs prendra place parmi les dieux ! .

Café Culturel et Citoyen Le 3 C 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 25 31 13 contact@fondus.fr

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English :

Café Culturel Citoyen welcomes Les Fondus for Les arènes de l’impro, their legendary improv show.

L’événement Les Arènes de l’Impro Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence