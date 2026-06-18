Les Arènes Lyriques Arènes de Montmartre Paris

Chaque été les arènes de Montmartre s’ouvrent pour accueillir les Arènes Lyriques : une saison musicale unique en plein air.

À la tombée de la nuit et sous les lumières romantiques de Montmartre, huit solistes et l’Orchestre des Arènes Lyriques se réunissent dans un cadre merveilleux pour vous faire vivre un moment aussi intimiste que spectaculaire.

Concert 2026

Du 22 juillet au 15 août 2026, les Arènes Lyriques présentent le concert E Fra le nubi d’or « Parmi les nuages d’or ». De Puccini à Nina Simone, cette nouvelle saison musicale fera résonner la puissance de l’opéra romantique avec la légèreté de la soul.

Dans La Wally, Alfredo Catalani conclut l’air Ebben? Ne andrò lontana par ces derniers mots : E Fra le nubi d’or. Un dernier moment suspendu qui viendra clore chaque soirée et donne son nom à la saison 2026 des Arènes Lyriques.

A la tombée de la nuit et sous les lumières romantiques de Montmartre, huit solistes et l’Orchestre des Arènes Lyriques se réunissent du 22 juillet au 15 août pour seize concerts éphémères.

Du mercredi 22 juillet 2026 au samedi 15 août 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

payant

Billetterie disponible sur www.areneslyriques.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T01:30:00+02:00

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Arènes de Montmartre 25, rue de Chappe 75018 Paris

Métro -> 12 : Abbesses (Paris) (289m)

Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Haute (Paris) (88m)

Vélib -> Tardieu – Chappe (165.19m)

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