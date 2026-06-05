Les arômes des vins savoir sentir comme un nez Gevrey-Chambertin
vendredi 4 septembre 2026 · Gevrey-Chambertin
Informations pratiques
Gevrey-Chambertin
Les arômes des vins savoir sentir comme un nez
1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04 20:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Plongez dans l’univers des arômes des vins de la Côte de Nuits et dans celui de la parfumerie avec une séance d’olfaction ! Découvrez la méthode des nez avec Marie-France et décelez les secrets de reconnaissance et mémorisation des odeurs et arômes du vin avec cet atelier interactif. .
1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com
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L’événement Les arômes des vins savoir sentir comme un nez Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*
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