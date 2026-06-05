Informations pratiques

Gevrey-Chambertin

Les arômes des vins savoir sentir comme un nez

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04 20:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Plongez dans l’univers des arômes des vins de la Côte de Nuits et dans celui de la parfumerie avec une séance d’olfaction ! Découvrez la méthode des nez avec Marie-France et décelez les secrets de reconnaissance et mémorisation des odeurs et arômes du vin avec cet atelier interactif. .

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English :

L’événement Les arômes des vins savoir sentir comme un nez Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*