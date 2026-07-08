Les Artisanales Place Barberousse Dole
jeudi 5 novembre 2026 · Place Barberousse · Dole
Informations pratiques
Dole
Les Artisanales
Place Barberousse Manège de Brack Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-05
Les Artisanales est un salon dédié aux artisans et métiers d’art organisé chaque année à Dole, dans le Jura. Porté par l’Association pour la Promotion des Métiers d’Art et de l’Artisanat (APMAA), l’événement réunit une soixantaine d’exposants au Manège de Brack tapissiers, luthiers, potiers, céramistes, maîtres verriers, créateurs textiles, peintres et bien d’autres. Pendant quatre jours, le public peut découvrir des démonstrations de savoir-faire, participer à des ateliers créatifs et acquérir des pièces uniques. En parallèle, une vingtaine d’artisans dolois ouvrent leurs ateliers en ville, offrant un parcours de découverte des talents locaux.
Chaque édition rassemble environ 60 artisans et professionnels des métiers d’art, soigneusement sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leur travail. Les visiteurs peuvent y découvrir une grande diversité de disciplines
Tapisserie et textile créateurs textiles, tisserands, brodeurs
Lutherie fabrication et restauration d’instruments de musique
Céramique et poterie pièces utilitaires et décoratives
Art du verre vitraux, verrerie d’art, fusing
Peinture et arts graphiques techniques traditionnelles et contemporaines
Travail du bois, du cuir et du métal ébénisterie, maroquinerie, ferronnerie d’art
Les ateliers ouverts en ville
En complément du salon, une vingtaine d’artisans dolois ouvrent leurs ateliers au public pendant plusieurs jours. Un circuit de visite est proposé pour parcourir la ville et découvrir in situ le travail des créateurs locaux une manière unique de plonger au cœur de la vie artisanale de Dole. .
Place Barberousse Manège de Brack Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 25 26 33 creactionsarl@orange.fr
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English : Les Artisanales
L’événement Les Artisanales Dole a été mis à jour le 2026-06-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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