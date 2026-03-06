Les Artistes au Jardin Les Jardins des Soussilanges Céron
Les Artistes au Jardin
Les Jardins des Soussilanges 141, rue des gardiens du village Céron Saône-et-Loire
Début : 2026-05-01
fin : 2026-10-31
Exposition photographique
Deux photographes Philippe CLERC et Etienne GROS .
Les Jardins des Soussilanges 141, rue des gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 67 11 59 lesjardinsdessoussilanges@gmail.com
