Les Artistes au Jardin Les Jardins des Soussilanges Céron

Les Artistes au Jardin

Les Jardins des Soussilanges 141, rue des gardiens du village Céron Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-05-01

Exposition photographique

Deux photographes Philippe CLERC et Etienne GROS .

Les Jardins des Soussilanges 141, rue des gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 67 11 59 lesjardinsdessoussilanges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Artistes au Jardin

L’événement Les Artistes au Jardin Céron a été mis à jour le 2026-03-03 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III