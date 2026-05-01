Visite automnale aux jardins, Jardins des Soussilanges Céron, Céron

Informations pratiques

Visite automnale aux jardins Samedi 24 octobre, 14h30 Jardins des Soussilanges Céron Saône-et-Loire

Visite commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T14:30:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T14:30:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00

Profiter des couleurs d’automne et visiter les Jardins des Soussilanges à Céron.

Visite co-animée par Thierry Letellier propriétaire et Emmanuelle Limare, paysagiste conseil au CAUE 71

Jardins des Soussilanges Céron 141 Rue des Gardiens du Village, 71110 Céron Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Visite des Jardins des Soussilanges à Céron co-animée par Thierry Letellier propriétaire et Emmanuelle Limare, paysagiste conseil au CAUE 71 jardins aménagements

Jeremy Souleyhan