Visite automnale aux jardins, Jardins des Soussilanges Céron, Céron
samedi 24 octobre 2026 · Jardins des Soussilanges Céron · Céron
Informations pratiques
Visite automnale aux jardins Samedi 24 octobre, 14h30 Jardins des Soussilanges Céron Saône-et-Loire
Visite commentée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T14:30:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T14:30:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00
Profiter des couleurs d’automne et visiter les Jardins des Soussilanges à Céron.
Visite co-animée par Thierry Letellier propriétaire et Emmanuelle Limare, paysagiste conseil au CAUE 71
Jardins des Soussilanges Céron 141 Rue des Gardiens du Village, 71110 Céron Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Visite des Jardins des Soussilanges à Céron co-animée par Thierry Letellier propriétaire et Emmanuelle Limare, paysagiste conseil au CAUE 71 jardins aménagements
Jeremy Souleyhan
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