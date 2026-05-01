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Visite automnale aux jardins, Jardins des Soussilanges Céron, Céron

samedi 24 octobre 2026 · Jardins des Soussilanges Céron · Céron

Visite automnale aux jardins, Jardins des Soussilanges Céron, Céron

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Jardins des Soussilanges Céron
Adresse
141 Rue des Gardiens du Village, 71110 Céron
Ville
71110 Céron
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Visite commentée

Visite automnale aux jardins Samedi 24 octobre, 14h30 Jardins des Soussilanges Céron Saône-et-Loire

Visite commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T14:30:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T14:30:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00

Profiter des couleurs d’automne et visiter les Jardins des Soussilanges à Céron.
Visite co-animée par Thierry Letellier propriétaire et Emmanuelle Limare, paysagiste conseil au CAUE 71

Jardins des Soussilanges Céron 141 Rue des Gardiens du Village, 71110 Céron Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Visite des Jardins des Soussilanges à Céron co-animée par Thierry Letellier propriétaire et Emmanuelle Limare, paysagiste conseil au CAUE 71 jardins aménagements

Jeremy Souleyhan

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