Les artistes dans la rue au Bugue Grand Rue Le Bugue
Les artistes dans la rue au Bugue Grand Rue Le Bugue samedi 20 juin 2026.
Le Bugue
Les artistes dans la rue au Bugue
Grand Rue Dans toute la rue Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
8h-18h. Une journée de création, de rencontres, de découvertes. Arts plastiques, métiers d’art et musique…Gratuit
Arts plastiques, métiers d’art et musique…
Une journée de création, de rencontres, de découvertes .
Grand Rue Dans toute la rue Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 02 46 32
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English : Les artistes dans la rue au Bugue
8am-6pm. A day of creation, encounters and discoveries. Plastic arts, crafts and music…Free of charge
L’événement Les artistes dans la rue au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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