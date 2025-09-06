Les Arts de Scène Echo Auditorium Bach Cholet
Les Arts de Scène Echo Auditorium Bach Cholet samedi 30 mai 2026.
Les Arts de Scène Echo
Auditorium Bach 5 rue Tournerit Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Une exploration musicale à travers les résonances délicates et subtiles de la harpe et de la guitare. .
Auditorium Bach 5 rue Tournerit Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 00 conservatoire@choletagglomeration.fr
