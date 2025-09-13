Les Arts du Japon

Route de Mauléon Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Mise à l’honneur des arts du Japon d’hier et d’aujourd’hui, avec des démonstrations, des ateliers et des initiations gratuites tout public. .

Route de Mauléon Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com

English :

L’événement Les Arts du Japon Maulévrier a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Choletais